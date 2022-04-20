В «Художественном» пройдет специальная программа в майские праздники

Специальная серия показов «Весна в «Художественном» пройдет в старейшем кинотеатре Москвы с 30 апреля по 8 мая. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

«С 30 апреля по 8 мая кинотеатре пройдет специальная серия показов «Весна в «Художественном». Программа состоит из девяти лент, отобранных программным директором кинотеатра «Художественный» Стасом Тыркиным. В этой подборке собраны разножанровые фильмы последних десяти лет: от трагикомедии братьев Коэн «Внутри Льюина Дэвиса» до откровенной мелодрамы Франсуа Озона «Молода и прекрасна», — сказал собеседник агентства.





В пресс-службе уточнили, что откроется спецпрограмма 30 апреля картиной «Королевство полной Луны» Уэса Андерсона.





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