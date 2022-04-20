Киностудии Лос-Анджелеса увеличили производство на 40%

Объем кинопроизводства в Лос-Анджелесе в первом квартале 2022 года вырос на 40,2% по сравнению с тем же периодом в 2021 году. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на отчет некоммерческой организации FilmLA.

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«Вероятность очередного сокращения съемок из-за COVID вызывала у нас обеспокоенность в отношении первого квартала 2022 года. Но благодаря соблюдению строгих мер по предупреждению распространения вируса киноиндустрия благополучно пережила всплеск заболеваемости „омикроном“ после новогодних праздников», — заявил глава FilmLA Пол Одли.В период с января по март в Лос-Анджелесе прошли 9832 съемочных дня.