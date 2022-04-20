В Москве начала работать выставка произведений художника Михаила Верхоланцева

Ретроспективная выставка произведений заслуженного художника РФ Михаила Верхоланцева «Грезы и символы», приуроченная к его 85-летию, открылась в Выставочных залах Российской академии художеств (РАХ).

«Его резкий и многозначный голос может формулировать все. Эта удивительная способность формулировать не только резцом, не только кистью, но и словом: все, что неизъяснимо, он делает изъясняемым», — рассказал первый вице-президент РАХ Виктор Калинин о Верхоланцеве на вернисаже выставки.





В состав экспозиции вошли более 60 произведений Верхоланцева.





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