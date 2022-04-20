Шпионский детектив об аварии на Чернобыльской АЭС дебютировал на Wink

20.04.2022

Шпионский детектив об аварии на Чернобыльской АЭС дебютировал на Wink
По вторникам на стриминге «Ростелекома» начали показывать по два эпизода сериала «Чернобыль». Первые серии вышли 19 апреля.

Шпионский детектив из 12 эпизодов представляет новый взгляд на реальное событие — крупнейшую в истории атомной энергетики аварию, произошедшую 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС.

Действие разворачивается весной 1986 года. В Припять направляют военного контрразведчика, которому приказано выявить и обезвредить американского шпиона. Агент ЦРУ США оказывается близ станции 25 апреля, а в ночь на 26-е происходит авария. Несмотря на закрытие расследования, советский сотрудник пытается выяснить причастность американского агента к аварии на фоне спасательной операции и геополитических процессов. 

Режиссером выступил Алексей Мурадов. Сценарий разработал  Валентин Спиридонов. В проекте снялись Игорь Петренко, Надежда Михалкова, Мария Андреева, Владимир Юматов, Юрий Цурило, Александр Феклистов, Елена Яковлева и др.

Фото: Рixabay