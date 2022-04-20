Конкурс им. С.В. Рахманинова покажут в прямом эфире во «ВКонтакте»

Партнером онлайн-трансляций I Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова стала крупнейшая российская соцсеть, сообщили в Минкультуры РФ.





С 14 по 27 июня все события будут транслироваться в прямом эфире на официальном сайте конкурса , в его сообществе во «ВКонтакте», на портале Культура.рф сайте Московской филармонии.





Зрители смогут увидеть не только выступления участников трех специальностей, но и дневники конкурса, интервью с гостями, закулисные репортажи и другие эксклюзивные видео.





Сайт конкурса rachmaninoffcompetition.com станет единым медиаресурсом, где будет представлена вся актуальная информация. Сотрудничество с соцсетью «ВКонтакте» позволит смотреть трансляции в качестве FullHD без регистрации и платной подписки на любых устройствах с выходом в интернет по всему миру.





«Первый Международный конкурс имени Сергея Рахманинова положит начало славной истории этого состязания. И передо мной, как перед художественным руководителем, и перед командой организаторов стоит важная задача — познакомить с ним весь музыкальный мир. К этому мы и будем стремиться вместе с нашим партнером «ВКонтакте», — сказал худрук конкурса Денис Мацуев.





По словам директора стратегических проектов «ВКонтакте» Зеры Черешневой, последние пять лет соцсеть активно работает с онлайн-трансляциями — среди партнеров, создающих контент, есть и филармонии, и театры.





«Работа с такими институциями позволила нам расширить аудиторию классической музыки в России и СНГ, омолодить ее. Благодаря таким проектам, как I Международный конкурс имени Сергея Рахманинова, классическая музыка становится ближе к пользователям», — отметила она.





Фото: Рixabay