Театр балета имени Леонида Якобсона выступит во Владикавказе

20.04.2022
Санкт-Петербургский театр приедет в столицу Северной Осетии — Алании с «Большими гастролями», сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
В рамках межрегионального направления программы Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона под руководством заслуженного артиста России Андриана Фадеева представит постановку «Дон Кихот».
Выступления петербургских артистов пройдут на сцене Национального государственного театра оперы и балета Республики Северная Осетия — Алания.
Балет «Дон Кихот» дадут дважды: 22 апреля в 19:00 и 23 апреля в 18:00.
«Большие гастроли» организованы Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры РФ.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ