Картины уральского музея вернутся в Россию после выставки в Сеуле

Картины Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) вернутся на Урал с выставки «Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции». Она прошла в Сеуле в Южной Корее. Об этом сообщил ТАСС директор ЕМИИ Никита Корытин.

Ранее в СМИ появилась информация, что Культурный центр «Седжон» после окончания выставки не может отправить несколько картин в Россию из-за проблем с авиарейсами.





«Никто не создает искусственно никаких препятствий, существуют ровно те препятствия, которые сейчас существуют во всем мире по отношению к доставке чего-либо в Россию, — сказал Корытин. — Никаких дополнительных осложнений с таможней, с выдачей предметов нет. Обозримый период прибытия [картин] уже сюда, в Екатеринбург, — это конец апреля. При этом мы рассматриваем разные логистические решения, на текущий момент есть до трех различных вариантов».





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