Бесплатные показы фильма «Серебряная астра» пройдут в кинотеатрах Москвы

Премьерные бесплатные показы художественного фильма «Серебряная астра», созданного в рамках проекта «Московское долголетие», пройдут в 10 кинотеатрах Москвы.

Кино рассказывает о самих участниках проекта и возможностях, которые дает столица жителям старшего возраста, сообщили в пресс-центре программы «Московское долголетие».





«С 25 по 28 апреля в сети „Москино“ состоятся премьерные бесплатные показы художественного фильма „Серебряная астра“, созданного в рамках проекта „Московское долголетие“. Сеансы организуют в 10 кинотеатрах: „Москино Полет“, „Москино Вымпел“, „Москино Березка“, „Москино Молодежный“, „Москино Тула“, „Москино Спутник“, „Москино Салют“, „Москино Сатурн“, „Москино Искра“, „Москино Космос“. Посмотреть фильм смогут более 2,5 тыс. человек», — говорится в сообщении.





Фильм «Серебряная астра» был снят в 2021 году в рамках фестиваля «Московское долголетие» и состоит из четырех новелл, основанных на реальных историях участников проекта.





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