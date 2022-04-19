Башмет и Мерзликин дадут Пасхальный концерт в «Зарядье»

Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета, мужской хор Данилова монастыря и Большой детский хор им. Попова, а также заслуженный артист России Андрей Мерзликин 24 апреля дадут музыкально-поэтический концерт в московском зале «Зарядье».

«Музыкальная концепция и оригинальная музыка специально для „Большого Пасхального концерта“ написана современным композитором Петром Корягиным, известным своими духовными произведениями для хоров и сочинениями для оркестров», — рассказали организаторы.





В первом отделении прозвучат пасхальные песнопения в исполнении мужского хора Данилова монастыря. Во втором — зрителей ждет премьера произведения, в основу которого легло завещание старца Серафима Вырицкого «От Меня это было».





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