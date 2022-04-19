Спектакль по пьесе Андрея Вознесенского представит «Гоголь-центр»

19.04.2022

Спектакль по пьесе Андрея Вознесенского представит «Гоголь-центр»
Премьерные показы постановки по считавшейся утраченной пьесе «Берегите ваши лица» пройдут с 12 по 15 мая, сообщает ТАСС.

Спектакль основан на одноименной пьесе Андрея Вознесенского, которую в 1970 году поставил режиссер Юрий Любимов в Театре на Таганке. После трех показов постановку сняли и запретили, а пьесу долгое время считали утраченной. Сохранившийся экземпляр «Гоголь-центру» передали предприниматель, сын поэта Леонид Богуславский и Фонд Вознесенского.

«Берегите ваши лица» в «Гоголь-центре» — новая версия спектакля, который поставил режиссер Савва Савельев. Он же написал новую инсценировку, в которую добавил историю художника Владислава Мамышева-Монро.

Художником-постановщиком выступила Александра Карпейкина. Оригинальные композиции на стихи Андрея Вознесенского специально для спектакля записала группа Shortparis. Песни будут звучать вживую на каждом показе, отметили в пресс-службе.

Продажи билетов на премьеру спектакля «Берегите ваши лица» Московского театра «Гоголь-центр» стартовали 19 апреля.

Фото: Рixabay