В Якутии выходит комедия «Бүгүн — былыр» о путешествии во времени

19.04.2022
19 апреля в столице Республики Саха прошел предпремьерный показ фильма «Сегодня — прошлое», сообщает ЯСИА.
21 апреля «Бүгүн — былыр» выйдет в широкий прокат. Премьера приурочена к 100-летию образования Якутской АССР.
Фильм рассказывает о том, как житель современного Якутска попадает в прошлое, становится членом племени, проживающим в долине Туймаада, где сегодня располагается столица Республики Саха, и вступающим в противостояние с «плохими боотурами».
Главные роли в фильме исполнили Ярослав Лебедев-Кубалыырап, Саина Иванова («Потанцуй со мной»), Олег Беляев, Георгий Бессонов («Перевал Дятлова»), Иван Попов («Плисада»).
Режиссер комедии — Александр Лукин, известный по кинокартинам «Государственные дети», «Тыын», «Тыгын Дархан». Автором идеи и сценаристом выступил Сандал Баишев. Он же занимался продюсированием проекта вместе с Гаврилом Адамовым. «Сегодня — прошлое» снимали летом 2021 года в селе Мырыла (Чурапчинский район) и Якутске.
Фото: кадр из трейлера фильма «Бүгүн — былыр»