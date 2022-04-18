Новый «Бэтмен» вышел в «цифре» параллельно с прокатом в кино

18.04.2022
Цифровой релиз супергеройского экшна режиссера Мэтта Ривза состоялся на стриминге HBO Max через 45 дней после премьеры в кинотеатрах.
С 18 апреля «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли доступен в Сети подписчикам HBO Max. При этом фильм продолжают показывать в кинотеатрах разных стран. В условиях пандемии студия Warner Bros. решила выпускать свои проекты на онлайн-площадках через 45 дней после начала кинопроката.
На российских стримингах «Бэтмен» не вышел, и пока не сообщается, появится ли. Ранее Warner Bros. заморозила выход своих фильмов в России.
В прошедшие выходные бокс-офис супергеройского блокбастера по вселенной DC достиг 751 млн долларов. «Бэтмен» сохраняет лидерство среди самых кассовых фильмов 2022 года.
Обложка: Кадр из фильма «Бэтмен»