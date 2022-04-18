В Санкт-Петербурге представили инклюзивный проект «Цирк на ощупь»

В Цирке на Фонтанке презентовали мюзикл на воде «Одиссея» в сопровождении тифлокомментариев, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





Цирковые представления в Петербурге будут сопровождаться тифлокомментированием для посетителей с нарушениями зрения в рамках совместного инклюзивного проекта Росгосцирка и программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», сообщила замглавы Росгосцирка Татьяна Бушкова.





«Для Росгосцирка важно, чтобы представления, которые мы создаем, могли увидеть как можно больше зрителей. Чтобы люди с особенностями зрения могли полноценно погружаться в происходящее в манеже, иными словами, буквально "смотреть" цирковые представления наравне со всеми, обсуждать с близкими спектакль и делиться впечатлениями. Мы выражаем особую признательность фонду за то, что откликнулись на нашу инициативу. И теперь в рамках совместного проекта цирки компании будут оснащаться оборудованием для тифлокомментирования», — рассказала она.





Глава комитета по культуре Петербурга Федор Болтин выразил уверенность в том, что проект не ограничиться одной акцией и будет развиваться.





«Мы реализуем большую инклюзивную программу по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. И проект "Цирк на ощупь", который стартует именно в нашем Санкт-Петербургском цирке, вносит большой вклад в вовлечение в культурную жизнь города людей, на самом деле, с безграничными возможностями», — отметил он.





Премьерный показ циркового мюзикла на воде «Одиссея» в сопровождении тифлокомментариев посетили сорок зрителей с особенностями зрения, в том числе, эксперты Всероссийского общества слепых.





Специальным гостем мероприятия стал незрячий певец, участник проектов «Минута Славы» и «Песни на ТНТ» Олег Крикун, который исполнил музыкальное произведение вместе с солистом мюзикла «Одиссея» Алексеем Коноваловым.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ