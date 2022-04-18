В Москве состоятся Дни исторического и культурного наследия

Большая тематическая программа в рамках Дней исторического и культурного наследия состоится в Москве. Мероприятия будут проведены с 18 апреля по 31 мая, пишет ТАСС.

В этом году главная тема — «Эпохи московского наследия». Организаторы разделили программу на тематические и временные блоки. Каждый из них будет иллюстрировать одну из эпох: «Москва под сводами», «Москва дворцовая», «Москва усадебная», «Москва эклектично-модерновая», «Москва советская». Для горожан подготовили 300 очных экскурсий, лекций и других мероприятий.





«Мы традиционно подготовили масштабную программу, в которую постарались включить как можно больше разноплановых памятников архитектуры и новых маршрутов. Например, у горожан есть возможность посетить здания, где недавно завершились реставрационные работы: дом Третьяковых в 1-м Голутвинском переулке, Дом культуры „ГЭС-2“ на Болотной набережной, доходный дом купца Василия Быкова на 2-й Брестской улице и другие. Все прогулки готовились совместно с краеведами и экскурсоводами», — рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.





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