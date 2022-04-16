В Москве к 150-летию Исторического музея начала работать выставка «Россия. Дорогами цивилизаций»

В Москве начала работать выставка «Россия. Дорогами цивилизаций». Выставка посвящена 150-летию Государственного Исторического Музея, пишет «Культуромания».

Площадь экспозиции составляет более 800 кв.м., архитектуру и дизайн выставки разработало московское бюро IQ под руководством Эрика Валеева.





«Единый дизайн-код экспозиции складывается из шести залов, каждый из которых выражает эстетику исторических эпох через геометрию и формы. Пространства решены в темной цветовой гамме для усиления эффекта погружения и более выразительной демонстрации экспонатов. Звуковые и визуальные эффекты дополняют восприятие текстуры древних предметов, погружая зрителя в эпоху», — говорится в описании выставки.





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