РОСФОТО представит выставку «Укрощение огня»

Экспозиция расскажет об истории пожарной охраны Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.





21 апреля открывается совместный выставочный проект РОСФОТО и Пожарно-технической выставки имени Б.И. Кончаева ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.





В экспозицию включены более 160 уникальных объектов, которые познакомят с историей пожарного дела в Петербурге, начавшейся в 1772 году, когда на Адмиралтейских верфях была организована первая пожарная команда.





На снимках представлены ставшие каноническими образы пожарных, виды пожарных частей, оборудования и технических средств по борьбе с огнем, а также репортажи с выездов пожарных дружин.





Среди первых фотографов, снимавших работу пожарных и публиковавших работы в иллюстрированных журналах, был «отец российского фоторепортажа» Карл Булла.





Фото: Минкультуры РФ