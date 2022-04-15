Выставочный проект «Чувство времени» откроется в РОСИЗО

Мультимедийная инсталляция представит взгляд военных операторов, фотографов и художников на события 1941-1945 гг., сообщила пресс-служба центра.





20 апреля в Выставочных залах РОСИЗО в Москве заработает мультимедийный междисциплинарный проект «Чувство времени», отражающий события войны в изобразительном искусстве и кино. В экспозицию вошли документальные кадры и снимки из Музея Великой Отечественной войны и графика из фондов РОСИЗО.





Проект представляет собой мультимедийную инсталляцию, состоящую из двух разделов: кино в цифре и кино на пленке 35 мм. В первых четырех залах посетители увидят закольцованные трехминутные отрывки кинохроники о военном быте с 35-миллиметровой пленки. В следующем зале — кадры из докленты «Хроники будней», фотографии и графические произведения, объединенные в монументальную видеоинсталляцию.





Экспозиция завершится в зале, где война оживает с помощью фильма «Первый Оскар» (2022). Картина Сергея Мокрицкого основана на реальных событиях — съемке докленты «Разгром немецких войск под Москвой», получившей первый в истории СССР «Оскар».





Выставка «Чувство времени» работает с 20 апреля по 26 июня. Куратор — Катя Бочавар.





Фото: Рытье окопов на подступах к Москве. 1941. ЦМВОВ. Предоставлено пресс-службой РОСИЗО