Более миллиона человек посетили «Херсонес Таврический» в 2021 году

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова и директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова обсудили работу учреждения в последние годы и перспективы его развития, сообщила пресс-служба ведомства.





«Музей-заповедник "Херсонес Таврический" является настоящим центром притяжения для всех, кто любит историю России, гордится нашим бесценным культурным, духовным наследием. Очень важно сохранять и приумножать эти традиции», − подчеркнула Ольга Любимова.





Елена Морозова отметила, что при поддержке Минкультуры России музей достиг успехов в культурно-просветительской и научной деятельности.





«Проводятся масштабные работы по реставрации оборонительных стен, создаются новые экспозиции под открытым небом, строятся смотровые площадки, устанавливаются мультимедийные павильоны, информационные стенды, благоустраивается территория. Это позитивно влияет не только на создание безопасной среды, но и повышает привлекательность музея», — рассказала она, добавив, что в прошлом году музей посетили более 1 млн человек — впервые с 2016 года.





По словам директора, особое внимание музей уделяет созданию доступной среды. Сегодня посетители на инвалидных колясках могут передвигаться по благоустроенной портовой части и центральному городищу. За три года учреждение приняло 31 тысячу людей с ограниченными возможностями, сказала она.





Коллекция музея насчитывает более 249 тысяч единиц хранения и регулярно пополняется. Учреждение участвует в научно-археологической экспедиции на территории объекта археологического наследия «Южный пригород древнего города Херсонес Таврический». Сейчас ждут реставрации и экспонирования 13 тысяч находок, добавила Елена Морозова.





В 2022 году Херсонес Таврический отмечает три юбилея: 130 лет со дня основания музея, 195 лет с начала раскопок и 175 лет со дня рождения К.К. Косцюшко-Валюжинича — создателя и первого руководителя музея. Юбилейная программа стартовала с запуска онлайн-проекта «Вспомни, где всё начиналось».





«Нам было важно показать, как созданный в конце ХIХ века скромный музей под названием "Склад местных древностей" за 130 лет превратился в современный историко-археологический заповедник, ставший центром исследовательской и культурно-просветительской деятельности», — подчеркнула глава музея.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ