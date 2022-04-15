Первая Чувашская биеннале современного искусства пройдет осенью

Новое событие на культурной карте России состоится с 8 по 30 октября в Чебоксарах, сообщила пресс-служба выставки.





Тема дебютной Чувашской биеннале — «Икс Историй» — отсылает к мифам и поверьям, которые составляют часть культурной и этнографической истории. Проект представит видение того, как самобытная история одного народа переплетается с историей других регионов и стран, как из личного, исторического, семейного, культурного наследия «произрастает то, что сегодня мы зовем современностью», рассказали в пресс-службе.





В экспозицию войдут работы более 30 российских и зарубежных художников (видео-арт, фотографии, инсталляции, скульптура, живопись) на темы культурного кода, истории своего наследия, национальной идентичности. Главный фокус биеннале — в новом прочтении и осмыслении традиционного декоративно-прикладного искусства в контексте современной культуры.





Чувашскую биеннале будет сопровождать масштабная культурная программа, включающая образовательные мероприятия, авторские экскурсии, мастер-классы художников, перформансы и другие события.





Фото: пресс-служба Чувашской биеннале современного искусства