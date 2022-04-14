Музейный комплекс возведут к 80-летию Победы у Ржевского мемориала Советскому солдату

Музейно-просветительский комплекс «Ржевская битва» с объемными декорациями и макетами, историческими экспонатами, мультимедийными инсталляциями собираются построить у Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области к празднованию 80-летия Победы. Об этом информировала пресс-служба правительства региона.

Новый музей смогут посещать до 1,5 тыс. человек в день.





«В состав комплекса войдет иммерсивная экспозиция, которая будет включать объемные декорации, крупногабаритные макеты, исторические экспонаты, скульптурные композиции, мультимедийные инсталляции. Помимо экспозиционных зон комплекс будет включать лекторий, залы для проведения образовательных мероприятий и встреч, кинозал, информационный центр», — говорится в сообщении.





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