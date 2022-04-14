В Музее Востока в Москве открылась выставка «Золотая ветвь»

14.04.2022
Экспозиция, посвященная искусству резьбы по дереву, включает более 200 предметов, сообщается на сайте учреждения.
Выставка «Золотая ветвь» заработала в Государственном музее Востока. Посетители могут увидеть скульптуру, маски, утварь разных регионов Востока из музейного собрания, а также работы современных художников и ювелиров.
Выставочное пространство выстроено по трем темам: метаморфозы тела, боги и демоны, магия растительного и животного мира.
Впервые на выставке вместе экспонируются предметы, представленные в разных разделах и фондах по регионам. В едином пространстве представлены экспонаты из Африки, Чукотки, Якутии, Дагестана, Индонезии, Китая, Узбекистана, Монголии, Армении и других мест. Публика может оценить разнообразие художественных традиций резьбы по дереву.
Экспозицию дополняют работы современных художников, вдохновленные музейными предметами, которые связаны с бытовой культурой или ритуальными практиками.
«Золотая ветвь» работает до 13 июня в Главном здании на Никитском бульваре.
Фото: Panther, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3358424