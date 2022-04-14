Встреча с режиссером Федорченко пройдет на семинаре театральной молодежи на Урале

Гостем IХ Свердловского областного семинара театральной молодежи в 2022 году станет режиссер Алексей Федорченко. Он проведет творческую встречу с актерами региона, сообщила в Уральском региональном центре ТАСС министр культуры области Светлана Учайкина.

Семинар состоится с 16 по 22 апреля в санатории под Екатеринбургом. Традиционно на него приглашаются известные деятели культуры, ранее на семинар приезжали актеры Владимир Вдовиченков и Юлия Рутберг.





«В этот раз у нас будет встреча с нашим замечательным кинорежиссером Алексеем Федорченко», — рассказала Учайкина.





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