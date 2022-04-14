Более 30 российских актеров озвучили аудиоспектакль «Мастер и Маргарита»

Ксения Раппопорт, Кирилл Пирогов, Виктор Сухоруков, Елизавета Боярская и еще более 30 российских актеров театра и кино приняли участие в озвучке аудиоспектакля «Мастер и Маргарита». Его премьера прошла в книжном сервисе «ЛитРес», пишет ТАСС.

«37 знаменитых представителей профессии озвучили 64 роли, превратив проект от „Аудио Издательства ВИМБО“ в оживающее динамичное действо. Теперь каждый слушатель „Мастера и Маргариты“ может снять собственный фильм у себя в воображении. На протяжении 17 часов, помимо профессиональных голосов актеров, для слушателей звучит оригинальная музыка, написанная для аудиоспектакля известным театральным композитором Владимиром Бруссом», — рассказали в пресс-службе ЛитРеса.





Аудиоспектакль поставлен по полному тексту романа Михаила Булгакова в последней редакции Елены Булгаковой без каких-либо сокращений и изменений, режиссером выступил Алексей Багдасаров.





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