В Москве состоялась премьера фильма Мокрицкого «Первый Оскар»

Премьера российского фильма «Первый Оскар», который был вдохновлен историей съемок документальной картины «Разгром немецких войск под Москвой», состоялась в московском кинотеатре «Художественный». Создатели киноленты поблагодарили советских операторов, которым посвятили проект, пишет ТАСС.

Перед премьерным сеансом «Первого Оскара» зрителям показали фрагменты этой ленты.





«Очень рад, что картина выходит в 2022 году, в год 80-летия Битвы за Москву. Конечно, хороших военных лент у нас довольно много, но этот фильм уникальный. Это не просто рассказ о военной драме, это рассказ о людях искусства, глазами которых мы теперь можем увидеть события того времени», — сказал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.





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