Театр балета Бориса Эйфмана выступит в Казани

13.04.2022
13 и 14 апреля петербургская труппа представит казанской публике балет «Роден, ее вечный идол», сообщается на сайте Татарского театра оперы и балета.
Санкт-петербургский театр балета представит постановку Бориса Эйфмана на музыку Мориса Равеля, Камиля Сен-Санса, Жюля Массне на сцене Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.
Спектакль, основанный на реальных событиях, рассказывает историю трагической любви скульпторов Огюста Родена и Камиллы Клодель. После 15 лет совместного жизнетворчества между ними происходит разрыв, который становится сильным ударом для Камиллы, умершей в забвении после 30-летнего пребывания в психиатрической клинике.
Выступление Театра балета Бориса Эйфмана в Казани будет проходить в рамках «Больших гастролей», отмечается на странице учреждения во «ВКонтакте».
Фото: Денис Петьовка, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32292020