Умер актер Гилберт Готтфрид, озвучивший попугая Яго в «Аладдине»

Американский актер и стендап-комик ушел из жизни в 67 лет. Об этом сообщили его родственники в социальных сетях.





В сообщении семьи Гилберта Готтфрида назвали «культовым голосом в комедии», прекрасным мужем, братом, другом и отцом. Родные обратились к его поклонникам с просьбой продолжать смеяться в честь ушедшего артиста.





Гилберт Готтфрид (1955-2022) занялся стендапом в подростковом возрасте, затем участвовал в популярном юмористическом шоу SNL, снимался на телевидении и в кино, озвучивал героев мультфильмов и видеоигр.





Самой яркой работой актера стало озвучивание попугая Яго в анимационных фильмах об Аладдине. Также он запомнился по экшну «Полицейские из Беверли-Хиллз 2» и комедийной дилогии «Трудный ребенок».





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