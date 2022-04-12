Турецкий отметит 60-летие в Кремлевском дворце

12.04.2022
Народный артист России, основатель арт-групп «Хор Турецкого» и Soprano Михаил Турецкий будет принимать поздравления с 60-летием 17 апреля на сцене Государственного Кремлевского дворца. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Просто я понимал, что, если я хочу какой-то концерт, лучше его сделать в выходной день», — пояснил Турецкий.
Известно, что «Хор Турецкого» споет с экранным изображением Иосифа Кобзона. «Я подумал, что если бы был жив Иосиф Давыдович, он был бы главным человеком на этом празднике: он мой наставник, крестный отец хора», — поделился юбиляр.
Фото: Pixabay