«Хор Турецкого» планирует концерты в Латинской Америке

12.04.2022
Арт-группа «Хор Турецкого» намерена поехать на гастроли в Аргентину, Бразилию, Уругвай и на Кубу. Об этом рассказал в интервью ТАСС основатель коллектива, народный артист России Михаил Турецкий.
«Сейчас рассматриваем Латинскую Америку: Аргентина, Бразилия, Уругвай, Куба. Мы будем налаживать мосты дружбы, чтобы у этих людей крепла любовь и уважение к нашей стране», — сказал он.
Турецкий не исключил, что выступления могут быть приурочены к ежегодному песенному марафону хора «Песни Победы», известному также как «Песни единства».
Помимо этого, «Хор Турецкого» рассматривает возможность выступить в Китае и странах СНГ.
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