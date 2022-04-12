«Музейные маршруты России» стартуют в «Новом Иерусалиме»

12.04.2022
14 и 15 апреля в Истре пройдут проектно-аналитические мероприятия и презентации в рамках всероссийского проекта Минкультуры РФ «Музейные маршруты России», информирует пресс-служба ведомства.
14 апреля в музее «Новый Иерусалим» состоится проектно-аналитическая сессия, посвященная литературным музеям и новым механизмам работы музеев. Модератор — статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова. Событийный музейный календарь Московской области представит министр культуры региона Елена Харламова. В конце дня пройдут презентации музеев Подмосковья.
15 апреля эксперты обсудят создание нового литературного культурно-познавательного маршрута, а также программу «Пушкинская карта» как новый эффективный инструмент продвижения музеев в низкий сезон.
Участниками дискуссий станут вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаев, директор музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая, директор Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля, Дмитрий Бак, руководители органов исполнительной власти в сфере культуры регионов РФ, представители федеральных, региональных, муниципальных и частных музеев и туристической отрасли.
Мероприятия будут транслироваться в Сети: 14 апреля
с 12:30 до 18:00 (перерыв с 15:00 до 16:00), 15 апреля
с 11:00 до 14:30 (перерыв с 12:30 до 13:00).
Фото: NJerusalem museum, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71068284