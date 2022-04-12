Минкультуры России разработало типовой проект школы креативных индустрий

12.04.2022
В таких школах смогут получать дополнительное образование ученики 5–11 классов. Среди основных направлений — звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR. Курс обучения займет не менее двух лет.
Минкультуры России вынесло на общественное обсуждение проект приказа Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении типового проекта школы креативных индустрий». Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов. Общественное обсуждение проекта продлится до 25 апреля 2022 года.
Приказ предусматривает требования к оборудованию и программному обеспечению студий и обеспечивающих модулей школы креативных индустрий.
Типовой проект школы состоит из шести студий и двух обеспечивающих модулей. При создании школы креативных индустрий получатели субсидии на создание школы креативных индустрий вправе самостоятельно определить минимальный набор оборудования для каждой студии.
Фото: пресс-служба Минкультуры