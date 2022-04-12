Вышел финальный трейлер триквела «Фантастических тварей»

12.04.2022
Студия Warner Bros. поделилась роликом по фильму «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» на официальном YouTubе-канале.
В ролике представлены основные герои истории — профессор Альбус Дамблдор и его бывший друг, а ныне главная угроза человечеству темный маг Геллерт Грин-де-Вальд. Дамблдор пытается отговорить его от страшных планов, но Грин-де-Вальд неотступно собирается «сжечь мир дотла».
Чтобы остановить бывшего друга, Дамблдор объединяется с магозоологом Ньютом Саламандером и его фантастическими тварями, маглом Якобом Ковальски и другими героями.
В фильме снялись Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Элисон Судол, Джуд Лоу, Мадс Миккельсен, Эзра Миллер, Дэн Фоглер и др. Джоан Роулинг и Стив Кловс разработали сценарий. Режиссер — Дэвид Йейтс.
Во многих странах триквел уже появился в кинотеатрах. В Северной Америке премьера состоится на этой неделе.
Фото: кадр из трейлера фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»