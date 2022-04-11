Новые концерты представят на видеоплатформе «Русские сезоны»

11.04.2022
На этой неделе в рамках IX Транссибирского арт-фестиваля зрители услышат концерт от проекта «Опера A La Russe» и Реквием В.А. Моцарта, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
12 апреля «Русские сезоны» покажут запись концерта, приуроченного ко Дню космонавтики от проекта «Опера A La Russe». На концерте-перформансе, записанном в Петербургском планетарии, выступили солисты Мариинского театра.
14 апреля пройдет трансляция концерта Филармонического оркестра Новосибирска, Новосибирской хоровой капеллы и солистов Новосибирской филармонии, который прошел на IX Транссибирском арт-фестивале. В программе — Реквием, последнее произведение В.А. Моцарта.
Трансляции будут доступны с 20:00 мск на сайте проекта «Русские сезоны». russianseasons.org.
Фото: Рixabay