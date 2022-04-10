Ильдар Абдразаков выступит в трех спектаклях Мариинского театра

10, 13 и 16 апреля Ильдар Абдразаков выступит в спектаклях Мариинского театра, сообщает пресс-служба Фонда поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова.

В сообщении пресс-службы говорится, что для нынешнего приезда в Петербург знаменитый бас выбрал любимый итальянский репертуар – оперы Джузеппе Верди. Все три вечера пройдут под управлением маэстро Валерия Гергиева.

10 апреля серию выступлений откроет опера «Дон Карлос» со звездным составом, где Ильдар Абдразаков исполнит одну из своих лучших и признанных партий – Филиппа II. В роли супруги испанского короля впервые на сцену Мариинского театра выйдет Хибла Герзмава. Артисты неоднократно пели вместе в постановке Большого театра, однако петербургские зрители не видели их в одном спектакле.

Партию Принцессы Эболи исполнит Екатерина Семенчук, Дона Карлоса – Сергей Скороходов, Родриго – Роман Бурденко, Великого инквизитора – Сергей Алексашкин. Спектакль пройдет на сцене Мариинского-2.

Далее последует опера «Макбет» – 13 апреля на Исторической сцене Мариинского театра. В составе: Ариунбаатар Ганбаатар (Макбет), Екатерина Семенчук (Леди Макбет), Гамид Абдулов (Макдуф). Ильдар Абдразаков исполнит в спектакле партию Банко.

16 апреля Абдразаков завершит петербургскую серию выступлений еще одной коронной партией – воинственного вождя гуннов Аттилы в одноименной опере. В этой роли певец дебютировал в 2010 году, и с тех пор Аттила стал для него одним из любимых персонажей. В 2019-м для своего режиссерского дебюта Абдразаков выбрал именно эту оперу Верди. В спектакле Мариинского театра его сценическими партнерами станут Татьяна Сержан (Одабелла), Сергей Скороходов (Форесто), Роман Бурденко (Эцио).

Фото: пресс-служба Фонда Ильдара Абдразакова