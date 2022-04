Вышел новый трейлер «Доктора Стрэнджа»

Студия Marvel показала ролик по предстоящей премьере сиквела «Доктора Стрэнджа». Видео доступно на ютьюб-канале Marvel Entertainment.





«Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) раскроет подробности Мультивселенной, о которой мало известно не только зрителям, но и персонажам. Главный герой и его соратники отправятся в новые миры и столкнутся с неожиданными противниками, в том числе с темной версией Доктора Стрэнджа.





Режиссером фильма выступил Сэм Рэйми, снявший трилогию о Человеке-пауке с Тоби Магуайром в главной роли. Актерский ансамбль составили Бенедикт Камбербэтч, Бенедикт Вонг, Элизабет Олсен, Рэйчел Макадамс, Майкл Стулбарг и др. Известно, что в фильме появится Профессор Икс в исполнении Патрика Стюарта.





Премьера сиквела «Доктора Стрэнджа» в большинстве стран назначена на начало мая. В США фильм дебютирует 6 мая.





Фото: кадр из трейлера фильма «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия»