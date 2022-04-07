Третьяковка приглашает на концерт пианиста Сергея Давыдченко

Выступление музыканта завершит сезон музыкальных вечеров в зале Врубеля, сообщила пресс-служба Третьяковской галереи.





14 апреля в 19:00 в историческом здании Третьяковки в Лаврушинском переулке состоится сольный концерт пианиста Сергея Давыдченко. Выступление станет заключительным событием сезона музыкальных вечеров в зале Врубеля — совместного проекта Третьяковской галереи, Yamaha Music и «Т Фестиваля».





Гости вечера услышат Сонату до мажор Й. Гайдна, Шесть пьес на одну тему, op. 21 П. Чайковского и Сонату № 8 си-бемоль мажор, op. 84 С. Прокофьева.





Сергей Давыдченко — триумфатор II Международного конкурса Grand Piano Competition, победитель российских конкурсов, постоянный участник многих музыкальных фестивалей.





В стоимость билета входит посещение постоянной экспозиции.





Фото: Рixabay