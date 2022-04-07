Детский хор Большого театра выступит в Москве

На концерте в ГАБТе прозвучат произведения европейской духовной музыки, сообщает пресс-служба Министерства культуры России.





8 апреля на Исторической сцене ГАБТа состоится концерт Детского хора, солистов и стажеров оперной труппы и артистов Молодежной оперной программы Большого театра. В вечере примет участие Оркестр Большого театра под управлением дирижера Алексея Верещагина.





В программе прозвучат отрывки из опер, кантат, ораторий, симфоний Г. Ф. Генделя, В. А. Моцарта, Ф. Мендельсона, К. Дебюсси, Э. Элгара, С. Франка, К. Бодрова, а также Ave Maria Ф. Шуберта и И. С. Баха — Ш. Гуно.





Начало концерта в 19:00.





Фото: Рixabay