Первый музей вечной мерзлоты начал работать на территории рыбодобывающего предприятия в ЯНАО

07.04.2022
Первый музей вечной мерзлоты обустроен в мерзлотнике на территории рыбодобывающего предприятия «Тазагрорыбпром» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Это второй по размеру в округе «природный холодильник» после мерзлотника в поселке Новый Порт.
«Долгие десятилетия мерзлотник использовался для хранения уловов и других продуктов. Мы провели реставрацию, и теперь здесь настоящий музей под землей. Каждый желающий может посетить его и познакомиться с историей развития и становления Тазовского рыбозавода», — цитирует пресс-служба главу Тазовского района Василия Паршакова.
Фото: Pixabay