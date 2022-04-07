Певец Эд Ширан выиграл дело о защите авторских прав на песню Shape Of You

07.04.2022
Певец Эд Ширан признан невиновным в нарушении авторских прав при создании песни Shape Of You (2017). Заседание по этому делу в Высоком суде Лондона прошло 6 апреля, сообщает агентство Reuters.
Ранее Сами Чокри, выступающий под сценическим псевдонимом Сами Свитч, и музыкальный продюсер Росс О’Донохью подали иск против Ширана о плагиате припева их песни Oh Why 2015 года.
Как отмечает Reuters, в 2017 году музыкальная композиция Shape of You стала самой продаваемой в цифровом пространстве и набрала более 5,6 млрд просмотров на YouTube.
Фото: Pixabay