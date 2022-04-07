Вышел трейлер исторической драмы о военной операции 1943 года

07.04.2022
Netflix поделился роликом по фильму «Операция "Мясной фарш"», основанному на реальных событиях. Видео доступно на официальном ютьюб-канале стриминга.
Operation Mincemeat повествует о военной операции, которую проводили британцы во время Второй мировой войны. Разведчики пытаются обмануть немецких военных, чтобы обеспечить высадку британских сил на Сицилии.
Военную драму снял режиссер Джон Мэдден, известный по картине «Влюблённый Шекспир». Актерский ансамбль составили Колин Фёрт («Одинокий мужчина»), Мэттью МакФэдьен («Гордость и предубеждение»), Джейсон Айзекс (франшиза о Гарри Поттере), Том Уилкинсон («Вечное сияние чистого разума») и др.
Премьера фильма в онлайн-кинотеатре «Нетфликс» назначена на апрель.
Фото: кадр из трейлера фильма «Операция "Мясной фарш"»