Премьера драмы «Варяг» с Александром Скарсгардом в России отменена

06.04.2022
Студия Universal Pictures удалила фильм Роберта Эггерса из российского графика премьер, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Релиз одного из самых ожидаемых фильмов 2022 года в России был назначен на 21 апреля. Однако в этот день «Варяг» не появится на российских киноэкранах. Новая дата премьеры не названа.
Действие разворачивается в X веке в Исландии вокруг наследника престола Амлета (Скарсгард). В детстве на глазах молодого викинга дядя убил его отца, после чего Амлету пришлось бежать. Повзрослев, он возвращается в родные края, чтобы отомстить за отца, спасти мать и вернуть престол.
Вместе с Александром Скарсгардом в фильме снялись Аня Тейлор-Джой, Николь Кидман, Итан Хоук, Клас Банг, Уиллем Дефо, а также певица Бьорк.
Фото: кадр из фильма «Викинг»