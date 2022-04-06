Вера Алентова оценила шансы сиквела «Москва слезам не верит» на успех

Исполнительница главной роли в оскароносном советском кинохите прокомментировала возможное продолжение фильма Владимира Меньшова, сообщает «Киноафиша»





Народная артистка РФ Вера Алентова, сыгравшая Катерину в «Москва слезам не верит», не исключила съемок продолжения культовой мелодрамы. Новая картина может появиться, если это будет выгодно, отметила артистка.





По ее мнению, большинство россиян посмотрят сиквел известной истории вне зависимости от того, насколько качественным окажется продолжения, «просто из любопытства» — как смотрели «Иронию судьбы 2».





«Это ведь интересно: как это может быть, что они придумают, смогут ли они переплюнуть оригинал», — цитирует актрису издание.





Вера Алентова усомнилась в том, что появится в главной роли в новом фильме, поскольку современное кино рассчитано на молодых людей. Вероятно, актерский состав оригинальной ленты окажется на втором плане, добавила она.





Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»