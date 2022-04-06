Первое заседание Экспертного совета Всероссийского конкурса «Образ Петра Великого» состоится 7 апреля

06.04.2022
Помимо обсуждения Всероссийского творческого конкурса, участники заседания обсудят реализацию Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I. Среди них:
- Международный форум, посвященный 350-летию со дня рождения Петра 1 «История для будущего. Образ Петра».
- Мультимедийная выставка «Календарь деяний Петра I», которая будет открыта в Москве и ряде регионов России.
- Запуск в Московском метрополитене тематического поезда, посвященного Петру 1.
На мероприятии ожидаются:
- Председатель Российского военно-исторического общества, помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский;
- Генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев;
- Председатель Союза художников России Андрей Ковальчук;
- Президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин;
- Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров;
- Генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин;
- Директор Государственного научно-исследовательского института реставрации Дмитрий Антонов;
- Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов;
- Директор Музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник;
- Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Дмитрий Поликанов и другие.
На сегодняшний день на конкурс поступило более 300 работ. Самые популярные номинации среди участников – живописные и литературные произведения.
Подать заявку на участие в Конкурсе могут молодые люди (граждане Российской Федерации, проживающее на территории России из а рубежом) в возрасте от 14 до 35 лет, заполнив специальную форму на сайте ВЕЛИКИЙПЕТР.РФ, выбрав одно из направлений, прикрепив к ней от 3 до 5 качественных фотографий, (видео) материалов своих творческих работ. Каждый автор может представить по одной заявке в каждой из номинаций Конкурса.
Прием заявок осуществляется до 01 июня 2022 года включительно.
Результаты конкурса будут объявлены 15 сентября 2022 года.
Фото: Pixabay