Первое заседание Экспертного совета Всероссийского конкурса «Образ Петра Великого» состоится 7 апреля

7 апреля 2022 года в 15:00 в Штаб-квартире Российского военно-исторического общества (Петровский переулок, дом 6, стр.1) состоится первое заседание Экспертного совета Всероссийского молодежного творческого конкурса «Образ Петра Великого».

Помимо обсуждения Всероссийского творческого конкурса, участники заседания обсудят реализацию Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I. Среди них:

- Международный форум, посвященный 350-летию со дня рождения Петра 1 «История для будущего. Образ Петра».

- Мультимедийная выставка «Календарь деяний Петра I», которая будет открыта в Москве и ряде регионов России.

- Запуск в Московском метрополитене тематического поезда, посвященного Петру 1.

На мероприятии ожидаются:

- Председатель Российского военно-исторического общества, помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский;

- Генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев;

- Председатель Союза художников России Андрей Ковальчук;

- Президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин;

- Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров;

- Генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин;

- Директор Государственного научно-исследовательского института реставрации Дмитрий Антонов;

- Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов;

- Директор Музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник;

- Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев

- заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Дмитрий Поликанов и другие.

На сегодняшний день на конкурс поступило более 300 работ. Самые популярные номинации среди участников – живописные и литературные произведения.

Подать заявку на участие в Конкурсе могут молодые люди (граждане Российской Федерации, проживающее на территории России из а рубежом) в возрасте от 14 до 35 лет, заполнив специальную форму на сайте ВЕЛИКИЙПЕТР.РФ, выбрав одно из направлений, прикрепив к ней от 3 до 5 качественных фотографий, (видео) материалов своих творческих работ. Каждый автор может представить по одной заявке в каждой из номинаций Конкурса.

Прием заявок осуществляется до 01 июня 2022 года включительно.

Результаты конкурса будут объявлены 15 сентября 2022 года.

Фото: Pixabay