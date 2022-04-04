МГАСО даст дневной концерт с дирижером Андреем Рубцовым в Москве

Выступление состоится в Московской филармонии в рамках абонемента «Язык музыки», сообщает пресс-служба оркестра.





10 апреля в Концертном зале им. П.И. Чайковского состоится концерт «Мелодия» филармонического абонемента № 62.





В сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана (МГАСО) выступят солисты Лилия Гайсина (сопрано) и Николай Медведев (фортепиано). За дирижерским пультом — Андрей Рубцов. Авторы и ведущие цикла — музыковед, музыкальный критик Ярослав Тимофеев, медиаменеджер Московской филармонии Мария Холкина.





В программе — Ария из Сюиты №3 для оркестра И.С. Баха, «Вокализ» в авторской оркестровке С. Рахманинова, Адажио из балета «Щелкунчик» П. Чайковского, Концерт №23 для фортепиано с оркестром (II часть) В.А. Моцарта, «Завод. Музыка машин» А. Мосолова, Танец с саблями из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна, «Три товарища» из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» Э. Артемьева и др.





Концерт-лекция в одном отделении начнется в 14:00.





Фото: пресс-служба МГАСО