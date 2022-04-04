«Морбиус» возглавил американский прокат

В первый уик-энд супергеройский хоррор стал лидером по просмотрам в кинотеатрах США, но заработал меньше прогнозов, сообщает Variety.





В домашнем прокате «Морбиус» заработал 39,1 млн долларов, а в остальных странах — 44,9 млн долларов. В итоге фильм Даниэля Эспиносы с Джаредом Лето в главной роли заработал 84 млн долларов при производственном бюджете в 75 млн. При этом аналитики прочили «Морбиусу» более высокий бокс-офис в дебютный уик-энд в США.





Отмечается, что фильм о человеке, искавшем лекарство от неизлечимой болезни и ставшем вампиром в результате экспериментов, уступил по сборам «Веному» (2018). Фильм об антигерое стартовал с бокс-офисом в 80 млн долларов.





Ранее критики преимущественно негативно и неоднозначно оценили новый фильм по комиксам Marvel. В настоящее время его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 17% на основе 192 рецензий, а зрительская оценка на том же сайте — 70%.





Фото: кадр из трейлера фильма «Морбиус»