Новое российское кино обсудили на встрече в Минкультуры России

Министр культуры РФ Ольга Любимова встретилась с российскими кинематографистами, сообщается в ее Telegram-канале.





Участниками рабочей встречи стали режиссер Андрей Богатырев, продюсер Максим Боевой, актер, сценарист и продюсер Алексей Чадов.





«Целая серия встреч с нашими кинематографистами. Обсуждаем: какое оно — новое российское кино? Какие проекты могут понравиться зрителям и поддержат наш отечественный кинопрокат?» — отметила глава министерства.





В ходе встрече участники обсудили работу над новым комедийным фильмом под рабочим названием «За ВДВ!». Начало съемок намечено на июль 2022 года.





«Социально значимые темы, романтические комедии сейчас очень востребованы у нашего зрителя. Все ждут появления на большом экране новых — ярких, остросюжетных и добрых — российских фильмов», — заключила Ольга Любимова.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ