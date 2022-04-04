В Улан-Уде дебютирует новая редакция буддийского балета «Лик богини»

15 апреля в Бурятском театре оперы и балета состоится премьера обновленной хореографической элегии, дебютировавшей весной 2021 года, сообщает пресс-служба театра.





В прошлогодней версии «Лика богини» постановщики не смогли реализовать все задумки, в том числе из-за антиковидного локдауна. Во второй редакции проделана «работа над ошибками», отметил балетмейстер-постановщик Александр Мишутин.





«Изменили костюмы для женского кордебалета и хореографию в некоторых местах, дополнив драматическую линию. Дополнили декорации и добавили больше национальных движений в пластику исполнителей», — рассказал он.





По словам худрука балета Баярто Дамбаева, «спектакль получит третье рождение». «Лик богини» поставил в 1990 году заслуженный деятель искусств Бурятской АССР и России Юрий Ирдынеев. В 2021-м, в год 70-летия композитора, российско-японский балетмейстер Александр Мишутин представил свою версию постановки, в которой переосмыслил творчество мастера.





«Лик богини» основан на легенде о скульпторе XVII века, основателе монгольской портретной живописи и изобретателе монгольской письменности соёмбо Дзанабадзаре. Балет стал первым буддийским спектаклем в Бурятском театре оперы и балета, «заново открыв публике путь к религиозным сокровищам монголосферы».





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