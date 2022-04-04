В Саратове в музее-усадьбе Чернышевского продемонстрируют вечный двигатель

В музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского начал работать культурно-выставочный проект «Вечный двигатель: мечтаем, обсуждаем, воплощаем». Он поддерживается Фондом президентских грантов

в области культуры, искусства и креативных индустрий. Об этом сообщает издание om-saratov.ru.

Чернышевский не один год жизни посвятил изобретению вечного двигателя, который, по его мнению, должен был облегчить жизнь людей. Остались рисунки и чертежи. Уникальность проекта — организация синтезируемого пространства, демонстрирующего достижения современных технологий, а также показ мемуарных записей и страниц рукописей романа «Что делать?», на полях которого зафиксированы цифровые вычисления с упоминанием пороха и ракетного состава.





В рамках проведения массово-просветительских мероприятий, таких как «Ночь музеев», день рождения Н.Г. Чернышевского, состоится показ театрализации «Чтобы всем было хорошо, или По следам изобретателя Чернышевского», основанной на дневниковых записях писателя.





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