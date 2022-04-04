«Маршакфест» в Воронеже собрал 12 тысяч зрителей

VII Детский театральный фестиваль «Маршак» завершился в минувшие выходные, сообщается на сайте проекта.





В этом году мероприятия «Маршака» посетили 12 тысяч человек. Помимо показов спектаклей, программа включала мастер-классы для детей и взрослых, встречи с режиссерами, актерами и педагогами, а также Школу театрального блогера.





За десять фестивальных дней выступили 18 театров из Воронежа, Твери, Петрозаводска, Канска, Альметьевска, Петербурга и Москвы. Зрители увидели постановки Большого театра кукол (Петербург), Театра кукол им. С.В. Образцова, РАМТа и других театров — всего 43 показа 19 спектаклей, поставленных Яной Туминой, Рузанной Мовсесян, Терезой Дуровой и другими режиссерами.





«Уже готовится новая большая программа, и скоро дети опять будут счастливы», — сказал на закрытии дежурный по фестивалю, народный артист РФ Камиль Тукаев.





В 2022 году пройдет два «Маршакфеста» — следующий состоится осенью. Седьмой фестиваль перенесли на весну нынешнего года из-за пандемии. Осенью пройдет очередной — восьмой «Маршак».





Фото: Рixabay