В «Иллюзионе» откроют программу «В зоне Сталкера» к 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского

Картины Александра Сокурова, Александра Зельдовича, Владимира Хотиненко, Алексея Балабанова и других режиссеров будут продемонстрированы в программе «В зоне Сталкера», приуроченной к 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского. Об этом пишет ТАСС специалист по творчеству мастера, преподаватель ВГИКа Андрей Апостолов.

Зрителям кинотеатра «Иллюзион» покажут классические и популярные картины, а также синефильские редкости. Представленные в программе фильмы созданы в диалоге с драмой «Сталкер» (1979) Тарковского — именно она откроет серию показов в день рождения мастера, 4 апреля.





«Любой из фильмов Тарковского можно было использовать, чтобы собрать десяток-другой картин, источником вдохновения которых он стал. Но „Сталкер“ выгоднее, потому что позволяет сделать наиболее разнообразную программу. Если бы мы отталкивались от „Зеркала“, собрались бы в основном исповедальные картины. „Солярис“, скорее всего, ограничил бы нас космическими фильмами. „Сталкер“ отзывался и в постапокалипсисе, и в философских притчах, и в экзистенциальных драмах. В итоге получилась программа, которая удовлетворяет вкусам самых разных сегментов аудитории», — сказал Апостолов.





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