Мультфильм «Финник» стал лидером кинопроката в России и СНГ

Российский мультфильм «Финник» стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ. Он собрал 104,4 млн рублей за прошедшие выходные. Об этом говорится в данных портала kinobusiness.com за период с 31 марта по 3 апреля.

Лента режиссера Дениса Чернова вышла в российский прокат 24 марта. Это история о домовом Финнике, который постоянно подшучивает над жильцами, поэтому ни одна семья не задерживается надолго в его доме. Но все меняется, когда появляются новые жильцы.





Второе место занял американский фантастический боевик «Морбиус», на третьем месте — американский приключенческий боевик «Анчартед: на картах не значится».





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